Углеродный след крупнейших IT-компаний вырос на 150% из-за развития ИИ

В отчете отмечается, что рост выбросов связан с потреблением электроэнергии, пара, а также систем отопления и охлаждения, используемых компаниями. Среди лидеров по увеличению выбросов оказалась Amazon — их углеродный след вырос на 182%, затем Microsoft с ростом в 155%, Meta* — на 145% и Alphabet — на 138%.

ITU отслеживала выбросы 200 ведущих цифровых компаний за указанный период. Amazon инвестирует в проекты по получению энергии без углеродных выбросов, включая ядерную и возобновляемую энергетику. Microsoft указывает на улучшение энергосбережения и внедрение новых систем охлаждения для снижения энергозатрат.

При этом, по прогнозам ITU, с ростом инвестиций в искусственный интеллект объемы выбросов от самых крупных ИИ-систем могут достигнуть 102,6 миллиона тонн углекислого газа в год. Развитие дата-центров создает дополнительную нагрузку на энергосистемы, так как их электропотребление растет в четыре раза быстрее, чем общее потребление электроэнергии в мире.

* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России