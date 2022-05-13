Уход Siemens из России приведёт к необходимости разобрать часть «Сапсанов» на запчасти

В том числе это коснулось и «Сапсанов». А это, в свою очередь, обязательно приведёт к обеспечению поездов достаточным количеством комплектующих. Выход из сложившейся ситуации был найден быстро — было решено сократить количество «Сапсанов», разобрав часть парка на запчасти.