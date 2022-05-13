Уход Siemens из России приведёт к необходимости разобрать часть «Сапсанов» на запчасти

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Уход Siemens из России приведёт к необходимости разобрать часть «Сапсанов» на запчастиПодобное уже происходит с самолётами
Некоторое время назад стало известно, что Siemens приняла решение выйти из совместных предприятий в России. В связи с этим уже с 13 мая компания закрывает сервисные контракты с ОАО РЖД.
В том числе это коснулось и «Сапсанов». А это, в свою очередь, обязательно приведёт к обеспечению поездов достаточным количеством комплектующих. Выход из сложившейся ситуации был найден быстро — было решено сократить количество «Сапсанов», разобрав часть парка на запчасти.
«Сапсаны», мы предполагаем, что будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать.
Олег Белозёров
Глава РЖД
Отметим, что на данный момент представители Siemens не рассказали, планируют ли они вернуться на российский рынок в ближайшее время.