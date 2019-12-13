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Украденный смартфон снял вора и отправил его лицо хозяину
Одно из самых нелепых похищений года
Некоторое время назад злоумышленник незаметно похитил у незнакомца его мобильный телефон, стоимость которого составляет 12 тыс рублей. Сделал он это на территории павильона сервисного центра, умудрившись остаться незамеченным. Но камера смартфона все равно сняла злоумышленника и отправила видео с ним своему хозяину.
Случилось все это Перми, где прямо сейчас полиция занимается поиском подозреваемого, укравшего телефон. По словам ведомства, ограбление в конечном итоге оказалось безуспешным, так как вор сам себя и сдал — при попытке разблокировать ворованное устройство, оно его автоматически сняло на видео с помощью фронтальной камеры, после чего полученный файл был отправлен хозяину смартфона.
”Мужчина был запечатлен на видео системой безопасности гаджета. По факту кражи возбуждено уголовное дело”, — сказано в официальном заявлении полиции по региону.