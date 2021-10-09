Украина будет следить за Чёрным морем с помощью нового военного спутника

Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай. По словам чиновника, «Січ-2-30» предназначен для постоянного патрулирования зоны Чёрного моря и Донбасса.

При этом, как сообщает источник, Владимир Тафтай отметил недостаточную разрешающую способность спутника. Согласно информации, его работа зависима от других аппаратов. В том смысле, что его снимков недостаточно, нужны снимки с других спутников, чтобы точно определить вид наземной техники или корабля. А потом уже достаточно возможностей «Січ-2-30» — для слежения за передвижениями целевых объектов.

Как отмечается, запуск спутника запланирован на декабрь текущего года. Выход в космос будет осуществлён на ракете-носителе тяжёлого класса Falcon-9 американской компании SpaceX.