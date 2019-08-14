Украина готовит к бою танки 50-летней давности

Так, благодаря проводимой модернизации, в танки установили тепловизоры, цифровые радиостанции, средства спутниковой навигации и новую динамическую защиту. ”Новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, установленный в обновленный танк, обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях”, — говорится в заявлении производителя.

За модернизацию техники также отвечает и Харьковский бронетанковый завод. Напомним, что именно этот завод успел направить украинской армии более 150 танков Т-64 образца 2017 года.