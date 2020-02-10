Украина и США проследят за Россией с воздуха

”В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка”, - поделился Сергей Рыжков, начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности.

Отмечается, что полет будет проходит по ранее согласованному маршрута, а на борту самолета, в свою очередь, будут присутствовать и российские эксперты, которые займутся проверкой соответствия оговоренных параметров полета, а также эксплуатации техники наблюдения, предусмотренной договором.