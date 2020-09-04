Украина и Турция могут объединиться для создания конкурента российскому истребителю Су-57

По всей видимости, речь в данном случае идет о совместной работе над проектом истребителя Turkish Fighter X, который глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев назвал конкурентом российского Су-57.

"Одним из основных недостатков турецкой промышленности является отсутствие технологии производства двигателей. Например, самая амбициозная национальная программа Турции — проектирование, разработка и производство национального истребителя, получившего название TF-X, кажется, застопорилась, поскольку аэрокосмическим властям Турции еще предстоит найти двигатель для планируемого самолета", — пишет Defense News.

Издание также отмечает, что Украина уже сейчас занимается поставкой двигателей для турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2. Таким образом, у двух стран на сегодняшний день имеется достаточный опыт сотрудничества при производстве оружия.