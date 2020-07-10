Украина испытала "ракетный комплекс унижения России" американского производства

Речь идет о противоракетном комплексе FGM-148 Javelin, который еще в сентябре 2019 года получил такое название в публикации издания Popular Mechanics. Судя по комментариям под видео, американское оружие стреляло по мишеням совместно с противотанковым ракетным комплексом “Стугна-П”, разработкой которого, в свою очередь, занималась украинская компания.

К слову, стоит отметить, что именно в июле 2020 года Вооруженные силы Украины задействовали новейшие образцы оружия, приобретенные в том числе и у зарубежных партнеров. Сделано это было в рамках масштабных военных учебных, возможно, крупнейших за последнее время.