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Украина может убрать блокировку с российских сайтов
На официальном сайте президента страны появилась новая петиция
Буквально вчера на официальном сайте президента Украины появилась новая петиция, которая направлена на возобновление функционирования на территории страны всех заблокированных ранее российских сайтов.
”Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., поскольку многие из этих ресурсов очень нужны для украинцев”, - указано в петиции, которая была опубликована Дмитрием Каминским. По словам автора, данные интернет-ресурсы не оказывают негативное влияние на жителей Украины, а их ограничение “считается нецелесообразным".
Напомним, что еще три года назад Украина наложила санкции на ряд российский компаний, в числе которых Яндекс, “Вконтакте”, “Одноклассники” и Mail.ru Group. В рамках ограничений представители страны заблокировали их функционирование. Отметим, что если данную петицию подпишут как минимум 25 тыс человек- она будет рассмотрена президентом Украины.