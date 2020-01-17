Украина может убрать блокировку с российских сайтов

”Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., поскольку многие из этих ресурсов очень нужны для украинцев”, - указано в петиции, которая была опубликована Дмитрием Каминским. По словам автора, данные интернет-ресурсы не оказывают негативное влияние на жителей Украины, а их ограничение “считается нецелесообразным".

Напомним, что еще три года назад Украина наложила санкции на ряд российский компаний, в числе которых Яндекс, “Вконтакте”, “Одноклассники” и Mail.ru Group. В рамках ограничений представители страны заблокировали их функционирование. Отметим, что если данную петицию подпишут как минимум 25 тыс человек- она будет рассмотрена президентом Украины.