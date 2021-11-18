Украина начала анонимно прививать от коронавируса владельцев поддельных COVID-сертификатов

Теперь каждый владелец таких сертификатов, решивший вакцинироваться, или те, кто не хочет это афишировать, смогут без предварительной записи прийти в этот кабинет в любое время суток и получить вакцину.

При этом необходимо заводить медицинскую документацию и подписывать разрешение на вакцинирование, без которого медработник не имеет права ставить укол.

«Анонимно привиться может любой из жителей Закарпатья, который по определённым причинам — религиозным или семейным — не хочет, чтобы его данные о вакцинации были внесены в систему. Также мы предоставляем возможность всем, кто приобрёл фальшивый сертификат о вакцинации или имеет действующий сертификат, но фактически не получил прививки, прийти и сделать вакцинацию анонимно. Это можно будет сделать под любым псевдонимом, который человек укажет при посещении медицинского центра.», — отметил врач-инфекционист Виктор Петров, прокомментировавший ситуацию.

Решение делать прививки анонимно было принято на фоне роста поддельных сертификатов после введения обязательной вакцинации для работников сфер образования, культуры, госслужащих и медработников.

Отмечается, что доступны все утверждённые в Украине вакцины: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna.