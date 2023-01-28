Наука и технологии
20:07, 28 января 2023
1 мин.

Украина начала формировать армейские роты операторов ударных беспилотников

Это первые в мире подобные подразделения

Минобороны Украины в своём Telegram-канале сообщило, что в рядах ВСУ формируются первые в мире роты операторов ударных беспилотников.

Украина начала формировать армейские роты операторов ударных беспилотников

Фото: Forpost-sevastopol.ru

Для развёртывания проекта создан координационный штаб, который будет заниматься реализацией ключевых реформ и масштабирования производства беспилотников.

«Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование», — сказано в сообщении Минобороны Украины.

Новости партнеров
Новости партнеров