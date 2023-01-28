Украина начала формировать армейские роты операторов ударных беспилотников

Для развёртывания проекта создан координационный штаб, который будет заниматься реализацией ключевых реформ и масштабирования производства беспилотников.

«Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование», — сказано в сообщении Минобороны Украины.