Украина начала формировать армейские роты операторов ударных беспилотников

20:07, 28 января 2023
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Украина начала формировать армейские роты операторов ударных беспилотниковЭто первые в мире подобные подразделения
Минобороны Украины в своём Telegram-канале сообщило, что в рядах ВСУ формируются первые в мире роты операторов ударных беспилотников.
Фото: Forpost-sevastopol.ru
Для развёртывания проекта создан координационный штаб, который будет заниматься реализацией ключевых реформ и масштабирования производства беспилотников.
«Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование», — сказано в сообщении Минобороны Украины.