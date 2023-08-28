Украина начала использовать австралийские дроны из... картона

Эти недорогие беспилотники первоначально разрабатывались для лёгкой транспортировки грузов, но после отзывов украинских военных к ним добавили функцию разведки.

Стоит отметить, что Corvo — это не типичный дрон, если рассматривать его структуру. Он полностью сделан из картона и разработан в Мельбурне при партнёрстве с Австралийскими оборонными силами на сумму $1,1 млн.

Изначально девайс предназначался для транспортировки и сброса лёгкого оборудования для изолированных солдат во время операций.

Производство дрона простое, с небольшим количеством деталей, требующих высокой точности. Дрон поставляется в виде картонной пластины, чуть больше коробки для пиццы. Сборка происходит с помощью ножа, клея, скотча и резиновых лент. Управление осуществляется через интерфейс на Android-планшете.