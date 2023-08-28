Украина начала использовать австралийские дроны из... картона

Украина начала использовать австралийские дроны из... картонаЖдём решений из бумаги
Свежее заявление австралийской компании SYPAQ раскрыло факт использования её дронов Corvo, сделанных из картона, Украиной.
Эти недорогие беспилотники первоначально разрабатывались для лёгкой транспортировки грузов, но после отзывов украинских военных к ним добавили функцию разведки.
Стоит отметить, что Corvo — это не типичный дрон, если рассматривать его структуру. Он полностью сделан из картона и разработан в Мельбурне при партнёрстве с Австралийскими оборонными силами на сумму $1,1 млн.
Изначально девайс предназначался для транспортировки и сброса лёгкого оборудования для изолированных солдат во время операций.
Производство дрона простое, с небольшим количеством деталей, требующих высокой точности. Дрон поставляется в виде картонной пластины, чуть больше коробки для пиццы. Сборка происходит с помощью ножа, клея, скотча и резиновых лент. Управление осуществляется через интерфейс на Android-планшете.