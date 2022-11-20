Украина начнёт производить тяжёлое вооружение и технику совместно со странами НАТО

В частности, сообщается о Чехии, Польше, Франции, Дании и ещё двух странах. Подробностей нет, так как соглашение сторон «не предусматривает разглашение каких-либо данных».

Известно, что в рамках совместного производства создаются оборонные предприятия, линии производства боеприпасов замкнутого цикла. Осуществляется процесс совместного производства бронированной техники и реактивных систем залпового огня, разрабатываются новые высокотехнологичные образцы вооружения.

Как отмечается, для развёртывания производства используют имеющиеся мощности, а также новые «безопасные места». К тому же производство боеприпасов калибра 120, 122 и 152 мм уже не первый месяц ведётся по технологиям НАТО.

«Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжёлое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса», — сказано в сообщении «Укроборонпрома».