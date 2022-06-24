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Украина натравила хакеров на «Госуслуги»Фиксируется огромное количество запросов
Минцифры России рассказало, что 22 июня в различных украинских Telegram-каналах появились призывы совершать кибератаки на сайт «Госуслуг» для парализации оказания в России социальных услуг гражданам.
Целью были выбраны не только «Госуслуги», но и вся инфраструктура электронного правительства. Всего было опубликовано более 50 целевых IP-адресов.
Также ведомство сообщило, что специалисты фиксируют почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду.
«Украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для атак», — сказано в публикации на сайте Минцифры.