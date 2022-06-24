Украина натравила хакеров на «Госуслуги»

Целью были выбраны не только «Госуслуги», но и вся инфраструктура электронного правительства. Всего было опубликовано более 50 целевых IP-адресов.

Также ведомство сообщило, что специалисты фиксируют почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду.

«Украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для атак», — сказано в публикации на сайте Минцифры.