Украина не будет разблокировать российские соцсети

Хоть Украина и заблокировала российские сайты еще в 2017 году, споры о возвращении их на территорию страны не затухают по сей день. И это несмотря на то, что судя по официальным данным самих соцсетей, посещаемость не показывала особых упадков за все это время.

“Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обращает внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке”, — говорится в официальном заявлении ведомства на сайте.