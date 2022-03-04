Украина не получила от Южной Кореи запрошенные спутниковые снимки

Наука и технологии
Вчера в 23:51
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Украина не получила от Южной Кореи запрошенные спутниковые снимкиПоделиться нечем
Южнокорейская компания SIIS — I Imaging Services отказала Украине в получении спутниковых снимков её территории и соседних государств.
К этой компании и ряду других с подобным запросом обращался министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Как сообщил президент и генеральный директор SIIS Ким Мун Гю, его компания в первую очередь отвечает на запросы южнокорейского правительства. Также он отметил, что поделиться с Украиной компании нечем.
«Нам нечем поделиться с Украиной, по крайней мере на данный момент», — сказал Ким Мун Гю.
Источник: SpaceNews