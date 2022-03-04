Украина не получила от Южной Кореи запрошенные спутниковые снимки

К этой компании и ряду других с подобным запросом обращался министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Как сообщил президент и генеральный директор SIIS Ким Мун Гю, его компания в первую очередь отвечает на запросы южнокорейского правительства. Также он отметил, что поделиться с Украиной компании нечем.

«Нам нечем поделиться с Украиной, по крайней мере на данный момент», — сказал Ким Мун Гю.