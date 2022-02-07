Украина не получит от Германии летального оружия

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Украина не получит от Германии летального оружияИ вряд ли что-то изменится в ближайшем будущем
Как стало известно, Германия приняла решение отказаться от передачи Украине летального оружия. Об этом рассказал действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам главы государства, подобное решение было принято достаточно давно. И вряд ли в ближайшее время оно будет как-либо изменено.
Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем его на Украину.
Олаф Шольц
Вместе с тем Шольц отметил, что его предшественника на посту канцлера Германии — Ангела Меркель — была приверженицей точной такой же позиции. Действующий глава ФРГ считает её максимальной верной.
Что интересно, опросы, проведённые внутри страны, доказывают, что её жители также разделяет точку зрения властей по данному вопросу.
Источник: ТАСС