Украина не получит от Германии летального оружия

Вместе с тем Шольц отметил, что его предшественника на посту канцлера Германии — Ангела Меркель — была приверженицей точной такой же позиции. Действующий глава ФРГ считает её максимальной верной.

Что интересно, опросы, проведённые внутри страны, доказывают, что её жители также разделяет точку зрения властей по данному вопросу.