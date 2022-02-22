Украина не получит ядерного оружия от США

По словам представителя Вашингтона в организации, это обоюдное решение — Украина, якобы, точно так же не желает получать данный тип вооружения от США.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин высказался о последствиях появления у Украины ядерного оружия. Он отметил, что как только у Киева появится оружие массового поражения, ситуация в Европе и в мире «изменится самым радикальным образом».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, в рамках своего выступления на Мюнхенской конференции 20 февраля, заявил о возможном пересмотре Киевом отказа от ядерного оружия, который был предусмотрен Будапештским меморандумом.