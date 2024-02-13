Украина обвинила Китай в помощи России по части проведения мощных кибератак

Опубликовано 13 февраля 2024, 18:05
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Украина обвинила Китай в помощи России по части проведения мощных кибератакНо как это работает, представитель Украины объяснить не смог
Испанская газета El Pais со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергея Демедюка сообщила, что Киев считает Китай причастным к кибератакам, якобы осуществляемым Россией.
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По словам замсекретаря СНБО, Китай предоставил России ПО, необходимое для проведения мощных и точных кибератак. При этом Демедюк подчеркнул, что в СНБО не могут ответить, как именно это работает.
«У нас есть есть информация о знаниях, предоставленных Китаем, хотя мы не можем сказать с уверенностью и точностью, как именно они используются», — заявил Демедюк.