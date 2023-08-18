Украина объявила AliExpress «международным спонсором войны»

Но не только это повлияло на решение украинского ведомства. Одной из главных причин является покупка Alibaba не менее 3220 тонн медных слитков с «оккупированной» территории Донецкой области и производстве товаров, которые якобы продаются на «платформах Alibaba». И якобы об этом сказано в расследовании Reuters. При этом в материале западного издания сказано, что китайская компания не использует медь в своих продуктах.

Кроме того, НАПК делает акцент на «цензуре украинского контента», удаляя «сообщения о войне» от украинских пользователей и оставляя от российских.

Несмотря на все причины, на Украине AliExpress не заблокирован и продолжает работать.