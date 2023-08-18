Украина объявила AliExpress «международным спонсором войны»Но не стала блокировать сайт внутри страны
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) внесло китайскую компанию Alibaba Group Holding Limited, владельца одного из самых крупных в мире онлайн-магазинов AliExpress, в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.
Но не только это повлияло на решение украинского ведомства. Одной из главных причин является покупка Alibaba не менее 3220 тонн медных слитков с «оккупированной» территории Донецкой области и производстве товаров, которые якобы продаются на «платформах Alibaba». И якобы об этом сказано в расследовании Reuters. При этом в материале западного издания сказано, что китайская компания не использует медь в своих продуктах.
Кроме того, НАПК делает акцент на «цензуре украинского контента», удаляя «сообщения о войне» от украинских пользователей и оставляя от российских.
Несмотря на все причины, на Украине AliExpress не заблокирован и продолжает работать.