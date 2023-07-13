Украина отчиталась о получении американских кассетных боеприпасов

По словам Тарнавского, эти боеприпасы «могут радикально изменить» ситуацию на поле боя. Решение о применении этих боеприпасов будет принимать высшее политическое руководство Украины, поскольку это мощное оружие, имеющее ограничения на применение.

«Мы только что получили их, мы ещё не использовали, но они могут радикально изменить поле боя», — заявил Тарнавский.