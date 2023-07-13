Украина отчиталась о получении американских кассетных боеприпасов

21:16, 13 июля 2023
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Украина отчиталась о получении американских кассетных боеприпасовГенерал ВСУ утверждает, что эти ракеты могут серьёзно изменить ситуацию на поле боя
Командующий оперативно-стратегической группой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о получении ВСУ кассетных боеприпасов от США.
Источник: 2nd Lt. Gabriel Jenko / US Army
По словам Тарнавского, эти боеприпасы «могут радикально изменить» ситуацию на поле боя. Решение о применении этих боеприпасов будет принимать высшее политическое руководство Украины, поскольку это мощное оружие, имеющее ограничения на применение.
«Мы только что получили их, мы ещё не использовали, но они могут радикально изменить поле боя», — заявил Тарнавский.
Источник:CNN
Автор:Андрей КадуковТеги:
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