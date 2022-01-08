Украина отправила на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca

Наука и технологии
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Украина отправила на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцины против COVID-19 AstraZenecaИз-за истекшего срока годности
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что отправляет на утилизацию почти 600 тысяч доз британской вакцины от коронавируса AstraZeneca. По сообщениям ведомства, главная причина — окончание срока годности.
Также говорится о ряде сопутствующих причин, по которым 561729 доз AstraZeneca пришлось утилизировать.
«По состоянию на 5 января 561729 доз вакцины AztraZeneca, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по утилизации», — сказано в сообщениях Минздрава Украины.
Источник: Известия