Украина отправит собственного космонавта на орбиту

По словам главы украинского космического агентства Владимира Тафтая, специалисты госкорпорации вовсю работают над этим вопросом. При этом на данный момент у него нет какой-либо информации о точных сроках, в связи с чем называть конкретных дат он также не стал, передаёт ТАСС.

Что интересно, это лишь первый из двух проектов, над которыми трудятся эксперты из Украины. Вторым является созданием высокотехнологичных элементов лунного поселения. По словам главы космического агентства страны, у днепровского бюро «Южное» есть «очень интересная» разработка по гидролизу и электролизу воды на спутнике Земли.

Вкупе с их же изобретениями в сфере аккумуляторов и прочими проектами, украинские инженеры могут получить достаточно перспективные наработки для постройки лунного поселения.