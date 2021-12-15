Украина отремонтировала почти все истребители МиГ-29, доставшиеся ей после распада СССР

По словам директора ЛГАРЗ Дмитрия Матрунчика, с 2014 года были модернизированы «более 10 МиГ-29». Все восстановленные самолёты будут переданы в распоряжение Воздушных сил ВС Украины.

Отремонтированные МиГ-29 получили улучшенные системы защиты, новый пульт управления бортовой радиостанцией, системы видео- и аудиорегистрации, а также системы сброса управляемых бомб и запуска ракет класса «воздух-земля».

Также на вооружении Украины состоят 43 лёгких истребителя МиГ-29, 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 17 штурмовиков Су-25 и 26 тяжёлых истребителей Су-27.

«В прошлом году успешно завершили лётно-конструкторские испытания. В этом году начаты до сих пор продолжающиеся государственные испытания, окончательное завершение которых планируется в 2022 году. Надеемся, что по их результатам МиГ-29МУ2 примут на вооружение ВС ВСУ», — заявил Матрунчик.