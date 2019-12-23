Наука и технологии
Сегодня 08:11
Украина перейдет на американское вооружение
В числе прочего, планируется закупка противоракетного комплекса MIM-104 Patriot
В сети появилась информация о том, что украинское издание Ukrainian Military Pages рассказало о том, что вооруженные силы страны серьезно настроены закупиться у США различной военной техникой, начиная от ударных вертолетов AH-64 Apache и истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, заканчивая противоракетными комплексами MIM-104 Patriot.
“В военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе закупкой современного вооружения за рубежом”*, — пишут журналисты Ukrainian Military Pages.
Напомним, что еще в сентябре источники в Минобороны России заявляли о том, что противоракетные комплексы MIM-104 Patriot не смогли защититься от атаки беспилотников в Саудовской Аравии, так как устройство не соответствовало изначально заявленным характеристикам.