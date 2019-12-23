Украина перейдет на американское вооружение

“В военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе закупкой современного вооружения за рубежом”*, — пишут журналисты Ukrainian Military Pages.

Напомним, что еще в сентябре источники в Минобороны России заявляли о том, что противоракетные комплексы MIM-104 Patriot не смогли защититься от атаки беспилотников в Саудовской Аравии, так как устройство не соответствовало изначально заявленным характеристикам.