Украина показала новейший беспилотный истребитель

Также, по словам издания, новый украинский беспилотник все еще не имеет какого-либо названия, но при этом уже сейчас доступны его тактико-технические характеристики. Так, безымянный аппарат может подниматься на высоту более 12 км, а максимальная длительность полета составляет целых 5 часов. В качестве целей истребитель способен выбирать не только воздушные, но также и наземные цели, что дает ему своеобразное конкурентное преимущество на фоне некоторых схожих разработок иных стран.

”Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, - это создание ударного беспилотного истребителя. У которого будут высокие маневренные характеристики и звуковая скорость. Это будет крупный проект, и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует”, — отдельно отметил исполнительный директор компании-разработчика нового истребителя Халук Байрактар.