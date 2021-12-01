Украина показала свой модернизированный танк на видео

Украина показала свой модернизированный танк на видеоИ рассказала про улучшения
Отмечается, что в ходе модернизации машина получила современные приборы, например – телевизионную систему наблюдения за окружающим пространством, аппаратуру спутниковой навигации и башню с пулеметом НСВТ калибра 12,7 миллиметра. Также Т-64БВК получил дополнительные фильтры очистки топливной системы и камеру видеонаблюдения для командира экипажа, дальность обнаружения которой почти два километра.
Модернизация командирского танка сверхответственна, поскольку необходимо не только значительно улучшить имеющиеся характеристики, но и создать все надлежащие условия для эффективного управления подразделением при любых погодных условиях и в любое время суток. Коллектив завода успешно выполнил эту задачу. Это имеет особое значение в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины