Украина показала свои новые разведывательные беспилотники и дроны-камикадзе

По словам технического директора «УкрспецСистем» Сергея Данилюка, речь идёт о новом боевом комплексе, который включает в себя разведывательный беспилотник ПД-2, малогабаритный дрон-камикадзе RAM II и программный комплекс терминального управления. В состав блока управления входит двухсенсорная гиростабилизированная система с тепловизором, благодаря которой аппаратом можно управлять в режиме реального времени и днём и ночью. Система уже прошла предварительные испытания и хорошо себя показала.

Также, по словам Данилюка, дроны-камикадзе – условное название, потому что эти аппараты могут быть возвращены из миссии, если не будут уничтожены, и в целом их можно использовать до 10 раз. Также он отметил, что комплекс ПД-2 уже включён в план оснащения украинской армии.