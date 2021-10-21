Украина показала улучшенную версию БМП-1 с модулем "Копьё"

Как видно из фотографий, обновленная БМП-1, вместо двух привычных дверей-баков десантного отсека, оснащена современной аппарелью. К тому же заметно, что высота корпуса боевой машины несколько увеличена. На фото видно, что десантный отсек стал более просторным и удобным для размещения военнослужащих. Травмобезопасные, индивидуальные сиденья десанта расположены вдоль бортов машины, с одной стороны это делает машины более похожими на современные западные образцы, а с другой - делает невозможным ведение огня из личного стрелкового оружия через бойницы, что было возможно в БМП-1 до ее модернизации.

Модернизированная БМП отличается от советского образца также присутствием усовершенствованного боевого модуля "Копье-Синтез", разработанного и изготавливаемого компанией "НПК" Техимпекс. Ранее он был продемонстрирован на военном параде в честь 30-летия Независимости Украины и на специализированной выставке "Цифровое будущее армии".