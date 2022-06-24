Украина получила американские гаубицы М777 без GPS

Это сделано для того, чтобы технологии в случае попадания к российским военным не были изучены. Как отмечается, GPS нужна для объединения гаубиц в один разведывательно-ударный комплекс. Это осуществляется с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

«С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнёров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определённые виды вооружения могут быть захвачены Россией», — сообщило издание Liga.net.