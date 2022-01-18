Наука и технологии
Вчера в 23:24
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Украина получила от Британии противотанковое оружие для отражения российской «агрессии»Три самолёта с оружием
Великобритания передала Украине партию оружия для отражения постоянно обсуждаемой в СМИ «российской агрессии».
Отмечается, что британская сторона передала Украине три самолёта — два с неназванным видом оружия, третий — с противотанковым. Предположительно, это противотанковые комплексы NLAW.
Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в рамках британо-украинского сотрудничества специалисты подчинённого ему ведомства будут обучать украинских военных обращению с британскими противотанковыми комплексами.
Источник: Извекстия