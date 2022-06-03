Украина получила от Польши танки 40-летней давности

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Украина получила от Польши танки 40-летней давностиОни уже доставлены
Как стало известно, Польша передала Украине устаревшие танки Т-72М образца 40-летней давности.
Около 10 танков заметили при транспортировке на эшелоне. Отмечается, что машины уже доставили на Украину.
Т-72М — экспортный модернизированный вариант советского танка Т-72А, производившегося Уралвагонзаводом. Основные отличия модернизированной версии в устройстве системы коллективной защиты и снарядах. У Т-72М вместо комбинированной установлена монолитная броня башни.
Также ключевые отличия:
- усиленное бронирование ВЛД;
- наличие лазерного прицела-дальномера ТПД-К1 и ночного прицела наводчика ТПН-3-49 с осветителем Л-4;
- танк вооружён пушкой 2А46;
- защищён сплошными бортовыми противокумулятивными экранами;
- системой запуска дымовых гранат 902Б;
- системой защиты от напалма;
- получил дорожную сигнализацию;
- оснащён ночным прибором ТВНЕ-4Б механика-водителя;
- у Т-72М увеличенный динамический ход катков, двигатель В-46-6;
- с 1984 года на ВЛД наваривалась дополнительная 30-миллиметровая стальная плита.