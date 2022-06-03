Наука и технологии
Сегодня в 00:43
1 мин.

Украина получила от Польши танки 40-летней давности

Они уже доставлены
Как стало известно, Польша передала Украине устаревшие танки Т-72М образца 40-летней давности.
Украина получила от Польши танки 40-летней давности

Около 10 танков заметили при транспортировке на эшелоне. Отмечается, что машины уже доставили на Украину.

Т-72М — экспортный модернизированный вариант советского танка Т-72А, производившегося Уралвагонзаводом. Основные отличия модернизированной версии в устройстве системы коллективной защиты и снарядах. У Т-72М вместо комбинированной установлена монолитная броня башни.

Также ключевые отличия:

  • усиленное бронирование ВЛД;
  • наличие лазерного прицела-дальномера ТПД-К1 и ночного прицела наводчика ТПН-3-49 с осветителем Л-4;
  • танк вооружён пушкой 2А46;
  • защищён сплошными бортовыми противокумулятивными экранами;
  • системой запуска дымовых гранат 902Б;
  • системой защиты от напалма;
  • получил дорожную сигнализацию;
  • оснащён ночным прибором ТВНЕ-4Б механика-водителя;
  • у Т-72М увеличенный динамический ход катков, двигатель В-46-6;
  • с 1984 года на ВЛД наваривалась дополнительная 30-миллиметровая стальная плита.
Новости партнеров
Новости партнеров