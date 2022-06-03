Украина получила от Польши танки 40-летней давности

Около 10 танков заметили при транспортировке на эшелоне. Отмечается, что машины уже доставили на Украину.

Т-72М — экспортный модернизированный вариант советского танка Т-72А, производившегося Уралвагонзаводом. Основные отличия модернизированной версии в устройстве системы коллективной защиты и снарядах. У Т-72М вместо комбинированной установлена монолитная броня башни.

Также ключевые отличия: