Украина получила тысячи противотанковых ракет от Великобритании

Подробностями Зеленский поделился в рамках пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Там же он заявил, что груз на Украину доставили транспортные самолёты британских ВВС.

Стоит отметить, что Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев сегодня, 1 февраля.

Напомним, что ранее также стало известно, что Великобритания доставила на Украину сотни переносных противотанковых управляемых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) при помощи военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Ожидается, что с их помощью украинская сторона сможет сдерживать «будущую российскую агрессию».