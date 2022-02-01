Наука и технологии
Вчера в 22:24
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Украина получила тысячи противотанковых ракет от Великобритании

В теории, для защиты от России
В сети появилось свежее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства рассказал, что его страна получила от Великобритании помощь в размере тысяч современных противотанковых ракет.
Украина получила тысячи противотанковых ракет от Великобритании

Подробностями Зеленский поделился в рамках пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Там же он заявил, что груз на Украину доставили транспортные самолёты британских ВВС.

Стоит отметить, что Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев сегодня, 1 февраля.

Напомним, что ранее также стало известно, что Великобритания доставила на Украину сотни переносных противотанковых управляемых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) при помощи военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Ожидается, что с их помощью украинская сторона сможет сдерживать «будущую российскую агрессию».

Источник: ТАСС
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