Украина получит от США управляемые снаряды

Сегодня в 02:29
1 мин.
Украина получит от США управляемые снарядыНо когда, непонятно
Американское издание Politico сообщило, что США намерены передать Украине управляемые высокоточные снаряды повышенной дальности М982 Excalibur.
Это должно произойти в очередном пакете военной помощи. Но когда это произойдёт, издание описывает расплывчато. К тому же в текущий пакет эти снаряды включены не были.
«США также планируют направить управляемые снаряды Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем», — сказано в публикации.