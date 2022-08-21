Украина получит от США управляемые снаряды

Это должно произойти в очередном пакете военной помощи. Но когда это произойдёт, издание описывает расплывчато. К тому же в текущий пакет эти снаряды включены не были.

«США также планируют направить управляемые снаряды Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем», — сказано в публикации.