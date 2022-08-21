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Украина получит от США управляемые снаряды

Но когда, непонятно
Американское издание Politico сообщило, что США намерены передать Украине управляемые высокоточные снаряды повышенной дальности М982 Excalibur.
Украина получит от США управляемые снаряды

Это должно произойти в очередном пакете военной помощи. Но когда это произойдёт, издание описывает расплывчато. К тому же в текущий пакет эти снаряды включены не были.

«США также планируют направить управляемые снаряды Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем», — сказано в публикации.

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