Украина получит списанные военные корабли Великобритании

На сайте Королевских военно-морских сил опубликован пост, в котором сообщается о торжественной церемонии прощания с двумя противоминными кораблями — HMS Blyth и HMS Ramsey. Мероприятия состоялось ещё 4 августа 2021 года на военно-морской базе Клайд в Шотландии.

Отметим, что HMS Blyth прослужил британскому флоту 20 лет, а HMS Ramsey — 21 год.

Что интересно, на место отправленных на Украину кораблей, британские военные получат на вооружение беспилотные автономные системы.

Никаких комментариев украинских военно-морских сил по этому поводу пока что не прозвучало.