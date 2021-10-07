Украина попытается запретить России именовать вертолёты индексом «Ми»Но пока сама должна выплатить 42 млн рублей за незаконное использование этих товарных знаков
По информации источника со ссылкой на картотеку арбитражных дел Верховного суда, кассационная жалоба была подана 6 октября в Судебную коллегию по экономическим спорам, но ещё не принята к рассмотрению.
Как пишет источник, ранее иск в суд направила российская компания «Национальный центр вертолётостроения имени Миля и Камова», которая в ходит в концерн «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех».
Как отмечается, истец потребовал взыскания с украинской стороны 42 млн рублей за то, что «Мотор Сич» позиционирует модернизацию вертолёта Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ, называя это созданием совершенно новой модели, но использует для этого обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB в рекламных целях.
При этом, по некоторым данным, Украина хочет начать с российским предприятием тяжбы за то, чтобы попытаться запретить ему использовать индекс «Ми».