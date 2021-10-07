Украина попытается запретить России именовать вертолёты индексом «Ми»

По информации источника со ссылкой на картотеку арбитражных дел Верховного суда, кассационная жалоба была подана 6 октября в Судебную коллегию по экономическим спорам, но ещё не принята к рассмотрению.

Как пишет источник, ранее иск в суд направила российская компания «Национальный центр вертолётостроения имени Миля и Камова», которая в ходит в концерн «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех».

Как отмечается, истец потребовал взыскания с украинской стороны 42 млн рублей за то, что «Мотор Сич» позиционирует модернизацию вертолёта Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ, называя это созданием совершенно новой модели, но использует для этого обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB в рекламных целях.

При этом, по некоторым данным, Украина хочет начать с российским предприятием тяжбы за то, чтобы попытаться запретить ему использовать индекс «Ми».