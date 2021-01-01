Украина приняла на вооружение новейший снайперский комплекс

«Снайпекс» - Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR изготавливают в Харькове, а подходят они под патрон 14,5х114 мм. Прототип винтовки Snipex T-REX впервые продемонстрировали в 2017 году, тогда как в 2019 году она приняла свой окончательный вид. Также в 2019 году ее начали тестировать.

Известно, что изначально снайперский комплекс весил порядка 22 кг, тогда как сейчас он достиг 25 кг. Судя по весу, винтовка не подойдет для эксплуатации в качестве переносного снайперского оружия. В то же время, ее смогут использовать для поражения техники.