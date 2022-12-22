Украина призналась в кибератаках на российский видеохостинг Rutube

02:24, 22 декабря 2022
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Украина призналась в кибератаках на российский видеохостинг RutubeВ День Победы
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров признался, что мощнейшую кибератаку на российский видеохостинг Rutube в День Победы совершили украинские хакеры.
Фото: Trucks.com
В праздник российский сервис подвергся мощнейшей хакерской атаке, работа Rutube возобновилась только 11 мая. Атаку совершила группа украинских хакеров, известных как «IT-армия». Причём атака намеренно была совершена в День Победы.
Эти хакеры на регулярной основе пытаются атаковать российские ресурсы с февраля 2022 года.
«"IT-армия" даже смогла хакнуть пропуски сотрудников RuTube так, что они не могли зайти в здание компании», — похвастался Фёдоров.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей КадуковТеги: