Украина призналась в желании получить наступательное вооружение от Европы

Глава Минобороны страны заявил, что в случае, если правительство Дании всё же займёт жесткую позицию, в том числе предоставив реальную помощь вооружением и технологиями Украине, то это остановит «агрессора» и он не пойдёт в наступление.

При этом Резников открыто заявил о том, что он подразумевает не только оружие защитного характера, но и наступательного.

Напомним, что ранее в декабре министр обороны Украины уже высказался о стратегии НАТО в отношении России. Тогда он назвал её ошибкой, заявив, что на данный момент она не работает и не приносит ожидаемых результатов.