Украина провела учения с противотанковыми комплексами Javelin

Так говорится в связи с текущей модернизацией российских танков Т-72 и Т-80, на которые устанавливаются решётчатые экраны для повышения защиты от противотанкового оружия. Именно по таким целям стреляли украинские военные из комплексов Javelin.

Как отмечает издание, все выстрелы поразили учебные цели.