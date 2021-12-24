Украина провела учения с противотанковыми комплексами Javelin

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Украина провела учения с противотанковыми комплексами JavelinДля России это должно стать сюрпризом
На одном из украинских военных полигонов провели учения с применением американских ПТРК FGM-148 Javelin. По мнению авторов американского издания Defence Blog, эти учения являются для России «большим сюрпризом».
Так говорится в связи с текущей модернизацией российских танков Т-72 и Т-80, на которые устанавливаются решётчатые экраны для повышения защиты от противотанкового оружия. Именно по таким целям стреляли украинские военные из комплексов Javelin.
Как отмечает издание, все выстрелы поразили учебные цели.
Источник: Defence Blog