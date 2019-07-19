Украина разместит военные базы США у Черного моря в обмен на новые истребители

Столь радикальный шаг связан с тем, что США надо как-то реализовывать свои выпущенные самолеты. Именно по этой причине Киев может получить новейшую воздушную технику от Соединенных Штатов. Как полагают аналитики, данный шаг позволит свести ущерб от разрыва отношений с Турцией к минимуму. Но также это может означать, что у Украины есть шанс получить доступ к секретам о новейших разработках и технологиях НАТО. Учитывая, что Киев не является членом альянса, это по-настоящему беспрецедентный случай. Программу поставки истребителей могут реализовать с помощью кредитных средств, при этом часть трат может быть покрыта путем передачи армии США ряда военных баз на территории Украины, в том числе и те, что находятся на побережье Чёрного моря.