Украина тестирует вакцину от COVID-19 на основе дрожжей

Он рассказал, что результаты испытаний будут известны через две-три недели, и затем вакцину испробуют на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.



Если вакцина окажется эффективной, ее начнут тестировать на добровольцах. В дальнейших планах разработать препараты от COVID-19 в виде таблетки или спрея, основанные на гуманизированных дрожжах.