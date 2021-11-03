Украина тестирует вакцину от COVID-19 на основе дрожжей

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Украина тестирует вакцину от COVID-19 на основе дрожжейНо не у себя
В Гданьске на мышах начали тестировать вакцину от коронавируса, разработанную учеными Института биологии клеток НАН Украины. Об особенностях украинского препарата рассказал Андрей Сибирный, директор Института биологии клетки во Львове.
По словам академика, на разработку вакцины, содержащую продуценты вирусных белков на основе дрожжей, ушло полтора года. Сибирный отметил, что исследования проводятся в Польше, поскольку на Украине нет соответствующих лабораторий.
Сейчас эксперименты по определению иммуногенности препарата — на завершающем этапе в Польше. Мы думаем, что они иммуногенны.
Андрей Сибирный
Директор Института биологии клетки во Львове
Он рассказал, что результаты испытаний будут известны через две-три недели, и затем вакцину испробуют на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.
Если вакцина окажется эффективной, ее начнут тестировать на добровольцах. В дальнейших планах разработать препараты от COVID-19 в виде таблетки или спрея, основанные на гуманизированных дрожжах.
Источник: Известия