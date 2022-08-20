Украина установила на советские истребители МиГ-29 американские ракеты

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Украина установила на советские истребители МиГ-29 американские ракетыСообщило американское издание
Американское издание The Drive рассказало, что Украине удалось установить на советский истребитель МиГ-29 противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.
Издание опубликовало ряд фотографий, свидетельствующих об интеграции американских ракет в советские самолёты.
Как отмечается, ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile предназначены для уничтожения средств ПВО, в частности ЗРК, на безопасном расстоянии.
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: