Украина установила на советские истребители МиГ-29 американские ракеты

Издание опубликовало ряд фотографий, свидетельствующих об интеграции американских ракет в советские самолёты.

Как отмечается, ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile предназначены для уничтожения средств ПВО, в частности ЗРК, на безопасном расстоянии.