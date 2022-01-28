Украина в качестве основной техники до сих пор использует советские БТР

Как отмечается, на иллюстрации изображены четыре машины: БТР-4 «Буцефал», построенный в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, БТР-3, БТР-70 и БТР-80.

БТР-4 «Буцефал» имеет сложную историю и, вероятно, создавался под влиянием немецкой и французской техники. БТР-3 — модернизированный БТР-80. Также Украина использует собственно БТР-80 и 70. По информации, на вооружении ВСУ состоит 200 БТР-80 и 230 БТР-70.

Всё это говорит о том, что украинская армия до сих пор в большинстве использует устаревшую советскую технику.