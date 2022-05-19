Украина восстановила противотанковые пушки образца 1944 года

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Украина восстановила противотанковые пушки образца 1944 годаОдну заметили в тылу
На одном из украинских тыловых полигонов заметили противотанковую дивизионную пушку Д-44 образца 1944 года.
Эти орудия разработали в 1944 году, а на вооружение их поставили в 1946. Всего было произведено около 10 тысяч пушек.
Одно из орудий размещается на одном из полигонов в тылу. Отмечается, что в 2015 году Д-44 из хранения отправили в Национальную гвардию Украины. Но пушки калибром 85 мм неспособны бороться с современными танками, их можно применять для поражения легкобронированной техники.