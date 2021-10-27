Украина впервые ударила по Донбассу турецкими беспилотниками Bayraktar

Наука и технологии
Вчера в 23:49
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Украина впервые ударила по Донбассу турецкими беспилотниками BayraktarОб этом командование сообщило в своём Facebook
Украина впервые применила турецкий разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе. Соответствующее заявление было сделано в официальном Facebook штаба Операции объединённых сил Украины.
Как отмечается, беспилотник расстрелял одно артиллерийское орудие и его расчёт. По заявлениям украинской стороны, Bayraktar был применён в ответ на обстрелы у села Гранитное Донецкой области.
В свою очередь, представители ДНР заявили о применении украинской армией артиллерии, а ЛНР обвинила Украину в нарушении Минских соглашений в части «о запрете полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения».
Напомним, Bayraktar — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полёта.
Источник: Facebook