Украина впервые ударила по Донбассу турецкими беспилотниками Bayraktar

Как отмечается, беспилотник расстрелял одно артиллерийское орудие и его расчёт. По заявлениям украинской стороны, Bayraktar был применён в ответ на обстрелы у села Гранитное Донецкой области.

В свою очередь, представители ДНР заявили о применении украинской армией артиллерии, а ЛНР обвинила Украину в нарушении Минских соглашений в части «о запрете полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения».

Напомним, Bayraktar — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полёта.