Украина завершила испытания ракетного комплекса для вертолётов Ми-8

Наука и технологии
Сегодня в 20:08
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Украина завершила испытания ракетного комплекса для вертолётов Ми-8Проведены стрельбы противотанковыми ракетами РК-28
Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины испытали новый ракетный комплекс «524Р». В рамках испытаний проводились пуски ракет РК-2В ПТРК «Барьер-В».
Новый ракетный комплекс испытывали в составе модернизированного вертолёта Ми-8МСБ-В с расстояния более 6,5 километра. Было проведено более 30 пусков ракет.
Как отмечается, в состав вооружения испытуемого комплекса вошли бортовая аппаратура, ракеты Р-2В и прицельная станция ПМ-ЛКТ.
Источник: Lenta.ru