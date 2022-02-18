Украина завершила испытания ракетного комплекса для вертолётов Ми-8

Новый ракетный комплекс испытывали в составе модернизированного вертолёта Ми-8МСБ-В с расстояния более 6,5 километра. Было проведено более 30 пусков ракет.

Как отмечается, в состав вооружения испытуемого комплекса вошли бортовая аппаратура, ракеты Р-2В и прицельная станция ПМ-ЛКТ.