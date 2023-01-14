Наука и технологии
19:41, 14 января 2023
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Украина заявила о передаче из Израиля технологий оповещения о ракетах и дронах

Об этом заявил украинский посол в стране

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль передаст украинской стороне специализированные технологии об оповещении о ракетах и дронах.

Украина заявила о передаче из Израиля технологий оповещения о ракетах и дронах

Фото: Ground.news

По словам Корнийчука, через некоторое время Украина получит эти технологии полностью.

«Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передаётся израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим её полностью», — заявил Корнийчук

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