Украина заявила о передаче из Израиля технологий оповещения о ракетах и дронах

По словам Корнийчука, через некоторое время Украина получит эти технологии полностью.

«Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передаётся израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим её полностью», — заявил Корнийчук