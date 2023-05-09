Наука и технологии
20:50, 09 мая 2023
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Украина заявила о создании ещё восьми рот ударных беспилотников

Так подразделениям поставляют пикапы, коптеры и дроны-камикадзе

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что сформированы новые 8 рот ударных беспилотников.

В марте появилась информация, что сформированы 3 таких роты. Все новые подразделения готовы к боевым действиям. Такие роты специализируются на использовании ударных коптеров и FPV-дронов (камикадзе). Деньги на них выделены, в том числе из бюджета. Министр утверждает, что все БПЛА украинского производства.

«Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны», — заявил Фёдоров.

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