Украина заявила о создании ещё восьми рот ударных беспилотников

20:50, 09 мая 2023
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Украина заявила о создании ещё восьми рот ударных беспилотниковТак подразделениям поставляют пикапы, коптеры и дроны-камикадзе
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что сформированы новые 8 рот ударных беспилотников.
В марте появилась информация, что сформированы 3 таких роты. Все новые подразделения готовы к боевым действиям. Такие роты специализируются на использовании ударных коптеров и FPV-дронов (камикадзе). Деньги на них выделены, в том числе из бюджета. Министр утверждает, что все БПЛА украинского производства.
«Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны», — заявил Фёдоров.
Источник:Радио Sputnik
Автор:Андрей КадуковТеги:
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