Украина заявила о создании ещё восьми рот ударных беспилотников

В марте появилась информация, что сформированы 3 таких роты. Все новые подразделения готовы к боевым действиям. Такие роты специализируются на использовании ударных коптеров и FPV-дронов (камикадзе). Деньги на них выделены, в том числе из бюджета. Министр утверждает, что все БПЛА украинского производства.

«Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны», — заявил Фёдоров.