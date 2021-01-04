Наука и технологии
Сегодня 11:03
Украинцы назвали европейский вертолёт Airbus Н125 в разы экономичнее Ми-8
И именно это, по их словам, стало причиной выбора французской разработки
Как стало известно, украинская государственная пограничная служба (ГПСУ) выступила с заявлением, в котором объявила о готовности закупить партию зарубежных вертолётов. Представители ведомства также отметили, что выбор будет сделан в пользу Airbus Н125, так как они «в 4-5 раз экономичнее Ми-8».
Пресс-служба ГПСУ отметили, что Украина планирует закупиться 10 единицами воздушной техники, передаёт Военное Обозрение. Использовать их будут для облёта государственных границ.
Эти машины поступят с оптико-электронными комплексами для проведения мониторинга государственной границы как на суше, так и на море, включая исключительную морскую экономическую зону Украины.
Отметим, что максимальный вес груза, который способен перевезти Airbus Н125, составляет 1,4 т. Для размещения вертолётов на Украине подготовлено два ангара: в Киеве и в Сумской области. Также заявляется, что прямо сейчас строится дополнительный ангар в Черниговской области.