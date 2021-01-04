Украинцы назвали европейский вертолёт Airbus Н125 в разы экономичнее Ми-8

Отметим, что максимальный вес груза, который способен перевезти Airbus Н125, составляет 1,4 т. Для размещения вертолётов на Украине подготовлено два ангара: в Киеве и в Сумской области. Также заявляется, что прямо сейчас строится дополнительный ангар в Черниговской области.